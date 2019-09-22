В Станиці Луганській будують тимчасовий обхідний міст

У Станиці Луганській із підконтрольного Україні берега Сіверського Дінця почали будівництво тимчасового пішохідного обхідного мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь моніторингової місії ОБСЄ.

Міст повинен працювати, поки ремонтуватимуть основний.

За інформацією спостерігачів, 19 вересня вісім робочих порівнювали грунт і готували фундамент для тимчасового мосту. Також вони зафіксували три вантажівки, які підвозили бетонні плити і щебінь. 20 вересня робітники встановили металеву конструкцію першої південної опори.

Крім того, піротехніки ДСНС продовжують очищення території від вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, Українська сторона Спільного центру з контролю і координації зафіксувала невиконання незаконними збройними формуваннями Російської Федерації зобов'язань, покладених на них у рамках розведення сил у Станиці Луганській.

РБК-Україна раніше писало, що згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада - відкрити основний міст.