Міст на КПВВ "Станиця Луганська" планують відкрити у листопаді

В районі Станиці Луганської в Луганській області продовжується відновлення моста через річку Сіверський Донець. Зараз здійснюється асфальтування дороги від мосту в напрямку КПВВ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Вранці в неділю, 15 вересня, на територію прибули два вантажних автомобіля зі щебенем. Станом на 11:00 заасфальтовано майже 300 метрів з 750-ти правої сторони дороги в напрямку мосту. Також вранці завершено асфальтування лівій частині дороги.

Крім того, станом на 12:00 працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили частина території прилеглої лісопосадки в напрямку мосту. Загалом поки разминировано 1,25 га ґрунтової дороги, більше гектара технологічної дороги; 1,37 га з правого боку і 1,35 га з лівого боку вздовж дороги і більше 2 га ділянки місцевості біля мосту радіусом 125 метрів.

Згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада - відкрити основний міст.

Нагадаємо, 5 вересня РБК-Україна писало, що представники збройних формувань Російської Федерації на Донбасі в черговий раз зірвали ремонт мосту в Станиці Луганській.

Раніше повідомлялося, що українська сторона завершила демонтаж фортифікацій у Станиці Луганській.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський ще 2 вересня заявив, що в Станиці Луганській завершили демонтаж блокпоста і почали будівництво зруйнованого мосту.