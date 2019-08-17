У Станиці Луганській почав курсувати електромобіль від КППВ до мосту

Від контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) у Станиці Луганській до мосту почав курсувати електромобіль. Про це передає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Луганської облдержадміністрації.

Зазначається, що перший рейс на ділянці довжиною 800 метрів між мостом та КПВВ. Автомобіль був придбаний силами партнерів з ООН.

"Це ще один проект щодо поліпшення умов перетину громадянами "лінії розмежування", реалізований спільно з польовим офісом Верховного комісара ООН у справах біженців ООН у місті Сєвєродонецьк", - зазначив голова ОДА Віталій Комарницький.

Він додав, що ОДА працює над реконструкцією мосту, але дуже важливим є вирішення гуманітарних проблем, котрі створюють підґрунтя для антиукраїнських інсинуацій з боку окупантів.

"Щиро дякую нашим надійним партнерам за все, що зроблено для облаштування КПВВ: від будівництва "навісів", під якими люди можуть перепочити, закупівлі інвалідних візочків до оснащення робочих місць прикордонників.

Фото: електромобіль (facebook.com/odalug)

Нагадаємо, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій 16 серпня, завершили розмінування близько 2 га території навколо пошкодженого моста в Станиці Луганській.