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Чи стане "Дія" платною через BankID: роз'яснення Мінцифри

Автор: Владислав Красінський, Олександр Білоус

Інформація, що розповсюджується в інтернет-виданнях щодо платного входу до "Дії", не відповідає дійсності. Тарифи за BankID не стосуються фізичних осіб.

Про це РБК-Україна сказали в Міністерстві цифрової трансформації України.

"Це неправдива інформація", - зазначили Мінцифри.

У міністерстві нагадали, що НБУ з 1 лютого 2022 року запроваджує тарифи на послуги, що надаються абонентам Системи BankID.

"Тарифи встановлюються лише для учасників системи BankID НБУ - банків та інших компаній, що надають комерційні послуги. Тобто вони не стосуються користувачів - фізичних осіб", - додали в міністерстві.

Крім того, голова Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що інформація про платний вхід до "Дії" неправдива.

"Це точно фейк, тому що це ("Дія", - ред.) державний продукт, він створений за кошти всіх глядачів, які нас сьогодні дивляться і він повинен і буде безкоштовним", - сказав він ефірі каналу 1+1.

Нагадаємо, Національний банк України з 1 лютого 2022 року запроваджує тарифи на послуги, що надаються абонентам Системи BankID. Зокрема вводиться плата за підключення та користування системою. Ці тарифи встановлюються лише для учасників Системи BankID НБУ - банків та інших компаній, що надають комерційні послуги (тобто тарифи не стосуються користувачів - фізичних осіб).

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Дія