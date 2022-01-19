Чи стане "Дія" платною через BankID: роз'яснення Мінцифри

"Це неправдива інформація", - зазначили Мінцифри.

У міністерстві нагадали, що НБУ з 1 лютого 2022 року запроваджує тарифи на послуги, що надаються абонентам Системи BankID.

"Тарифи встановлюються лише для учасників системи BankID НБУ - банків та інших компаній, що надають комерційні послуги. Тобто вони не стосуються користувачів - фізичних осіб", - додали в міністерстві.

Крім того, голова Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що інформація про платний вхід до "Дії" неправдива.

"Це точно фейк, тому що це ("Дія", - ред.) державний продукт, він створений за кошти всіх глядачів, які нас сьогодні дивляться і він повинен і буде безкоштовним", - сказав він ефірі каналу 1+1.