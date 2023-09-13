Станет переломом в войне. Эксперт рассказал, когда будет выполнена задача контрнаступления

Задачу, поставленную украинским военным в ходе контрнаступления, можно считать выполненной, когда бойцы установят контроль над железной дорогой на оккупированных территориях.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "ВСУ достигают успехов. Далеко ли Украине до переломного момента на фронте".
Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что украинским военным не обязательно прорывать российские линии обороны в нескольких местах. По его словам, достаточно сделать это в одном месте, но так, чтобы оттуда можно было двигаться по вражеским тылам.
К тому же, прорыв линий не является основной задачей.
"Российские линии обороны построены параллельно железной дороге Волноваха - Токмак - Джанкой. Это единственная железная дорога, через которую они могут перекидывать большое количество грузов. Россияне не обороняют населенные пункты, а защищают железнодорожные пути. Потому что без них рухнет вся логистика южной группировки", - сказал он в комментарии РБК-Украина.
Гетьман отметил, что на двух направлениях к Волновахе и Токмаку, что в Запорожской области, остается пройти 20 км. В то же время, выход на железную дорогу может означать выполнение целей летне-осенней кампании в определенной степени.
"Когда мы заберем железную дорогу, по большому счету, можно сказать, что задача нашего контрнаступления будет выполнена. Моя субъективная точка зрения, это станет даже переломом в войне. Особенно в комплексе с уничтожением Крымского моста, который, я уверен, будет уничтожен". В таком случае россиянам на полуострове хватит боеприпасов на 2-3 месяца, после чего им нечем будет воевать", - сказал эксперт.
Отметим, что на оккупированных территориях часто происходят взрывы или другие инциденты на железных дорогах. Они идут на пользу украинским войскам, ведь нарушают логистику оккупантов.
Так, недавно в Донецке сообщали о "прилетах" в районе железнодорожного вокзала.
Железнодорожные пути также регулярно подрывают в Крыму.
Такие "эксцессы" встречаются и в других временно оккупированных областях Украины.
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