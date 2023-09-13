Станет переломом в войне. Эксперт рассказал, когда будет выполнена задача контрнаступления

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что украинским военным не обязательно прорывать российские линии обороны в нескольких местах. По его словам, достаточно сделать это в одном месте, но так, чтобы оттуда можно было двигаться по вражеским тылам.

К тому же, прорыв линий не является основной задачей.

"Российские линии обороны построены параллельно железной дороге Волноваха - Токмак - Джанкой. Это единственная железная дорога, через которую они могут перекидывать большое количество грузов. Россияне не обороняют населенные пункты, а защищают железнодорожные пути. Потому что без них рухнет вся логистика южной группировки", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Гетьман отметил, что на двух направлениях к Волновахе и Токмаку, что в Запорожской области, остается пройти 20 км. В то же время, выход на железную дорогу может означать выполнение целей летне-осенней кампании в определенной степени.

"Когда мы заберем железную дорогу, по большому счету, можно сказать, что задача нашего контрнаступления будет выполнена. Моя субъективная точка зрения, это станет даже переломом в войне. Особенно в комплексе с уничтожением Крымского моста, который, я уверен, будет уничтожен". В таком случае россиянам на полуострове хватит боеприпасов на 2-3 месяца, после чего им нечем будет воевать", - сказал эксперт.

"Бавовна" на железной дороге

Отметим, что на оккупированных территориях часто происходят взрывы или другие инциденты на железных дорогах. Они идут на пользу украинским войскам, ведь нарушают логистику оккупантов.

Так, недавно в Донецке сообщали о "прилетах" в районе железнодорожного вокзала.

Железнодорожные пути также регулярно подрывают в Крыму.

Такие "эксцессы" встречаются и в других временно оккупированных областях Украины.

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