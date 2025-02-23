Стандарт и Ванат: "Динамо" переиграло "Карпаты" и увеличило отрыв в чемпионской гонке УПЛ

УПЛ, 18-й тур

"Динамо" - "Карпаты" - 2:0

Голы: Михайленко, 54, Ванат, 75

Интересно было посмотреть на "Карпаты", которые после объединения с "Рухом" усилились квартетом лидеров клуба-земляка и другими новыми исполнителями. Впечатление, если честно, пока не очень. Хотя, возможно, на фоне завышенных ожиданий мы требуем от львовян слишком многого. Причем сразу.

"Карпаты" перед возобновлением сезона декларировали борьбу за еврокубки. Но пока говорить о европейских перспективах рано. Особенно, учитывая, как команда выглядела на фоне киевлян, которые эти самые еврокубки провалили.

"Динамо" могло неоднократно открывать счет в первом тайме, но "Карпаты" героически держались. У самих гостей был один полумомент до перерыва, когда ворота киевлян атаковал Краснопир.

Первые 45 минут "Карпаты" выдержали. А вот как только игра возобновилась, сразу пропустили. Чачуа заработал фол на Пихаленке. После подачи киевлян со стандарта, в штрафной гостей возникла суматоха, в которой первым сориентировался Михайленко и в касание пробил в правый угол ворот.

Пропущенный гол заставил львовян играть более агрессивно. Хотя до остроты у ворот Нещерета дело не доходило. А в середине тайма "бело-синие" уверенно преодолели высокий прессинг соперника. Завершая атаку "Динамо", Ванат мастерски переиграл Педросо и великолепным обводящим ударом попал в правый верхний угол ворот "Карпат".

Одержав очередную победу, "Динамо" набрало 46 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ. Отрыв от ближайшего преследователя - "Александрии" снова составляет пять пунктов. А идущий третьим "Шахтер" киевляне пока опережают на 13 баллов.