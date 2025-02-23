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УПЛ: "Александрия" с камбэком и дублем Филиппова одолела "Зарю"

Александрия, Воскресенье 23 февраля 2025 17:38
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УПЛ: "Александрия" с камбэком и дублем Филиппова одолела "Зарю" Фото: Александр Филиппов (ФК "Александрия")
Автор: Андрей Костенко

"Александрия" в первом матче после зимней паузы переиграла на собственной арене луганскую "Зарю" в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

УПЛ, 18-й тур

"Александрия" - "Заря" - 2:1

Голы: Филиппов, 45, 47 - Вантух, 43

"Александрия" продолжает чемпионскую гонку с "Динамо", отставание от которого перед началом тура составляло пять очков. Луганская команда находилась на 10-й строчке.

В первом тайме более активными были подопечные Руслана Ротаня, впрочем мяч сначала оказался именно в их воротах. На 43-й минуте Вантух точным ударом слета заставил капитулировать голкипера александрийцев Ермакова.

Но радовались успеху футболисты "Зари" недолго. Уже буквально в следующей атаке хозяева установили равновесие. После удара Безерры мяч неожиданно оказался у Филппова и главный бомбардир "Александрии" в упор расстрелял ворота. Это произошло на 45-й минуте, перед свистком арбитра на перерыв.

А не успела возобновиться игра во второй половине, как хозяева забили еще один гол. Мяч в ворота провел снова Филиппов. Но все для этого сделал другой футболист "Александрии" - Мишнев. Он запрессинговал защитника "Зари" Башича, отобрав у того мяч, и вышел почти один на один с вратарем Сапутиным. Мог забивать и сам, но покатил на Филиппова, который бежал к воротам параллельным курсом, и тот оформил дубль. Это был шестой гол нападающего в текущем чемпионате.

В дальнейшем хозяева могли увеличить свое преимущество, но довольствовались минимальной победой. Таким образом, команда Ротаня приблизилась к лидерам из "Динамо", сократив отставание до двух пунктов. И на восемь баллов оторвалась от третьего "Шахтера". Правда оба конкурента свои матчи 18-го тура еще не сыграли.

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