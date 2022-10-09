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В Стамбуле прозвучал взрыв и начался сильный пожар: есть пострадавший

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Стамбул, Воскресенье 09 октября 2022 20:17
В Стамбуле прозвучал взрыв и начался сильный пожар: есть пострадавший Иллюстративное фото: в Стамбуле прозвучал взрыв и начался сильный пожар (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 9 октября, вечером в Стамбуле прозвучал взрыв и начался пожар в одном из зданий, которое находится в азиатской части города. В результате происшествия по меньшей мере один человек пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rudaw.

По информации издания, взрыв в здании, в результате которого начался пожар, произошел в районе Кадыкей. Причина происшествия пока остается неизвестной. На место уже прибыли пожарные, полицейские и врачи.

При этом отмечается, что из горящего здания уже вывели одного человека с травмами. Сейчас спасатели пытаются усмирить пламя.

Напомним, 14 августа в ереванском торговом центре прогремел взрыв, в результате которого начался пожар.

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