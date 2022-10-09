В Стамбуле прозвучал взрыв и начался сильный пожар: есть пострадавший

В воскресенье, 9 октября, вечером в Стамбуле прозвучал взрыв и начался пожар в одном из зданий, которое находится в азиатской части города. В результате происшествия по меньшей мере один человек пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rudaw .

По информации издания, взрыв в здании, в результате которого начался пожар, произошел в районе Кадыкей. Причина происшествия пока остается неизвестной. На место уже прибыли пожарные, полицейские и врачи.

При этом отмечается, что из горящего здания уже вывели одного человека с травмами. Сейчас спасатели пытаются усмирить пламя.