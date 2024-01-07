Спасательная операция продолжается. Какая ситуация в Покровском районе после обстрелов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

Как рассказала медицинский директор по стационарной работе Покровской больницы интенсивного лечения Виктория Переяслова, вчера, 6 января, в больницу было доставлено семь пострадавших людей. Всем оказали медицинскую помощь. В частности:

двух пострадавших отправили в Днепр;

трое пациентов решили лечиться амбулаторно;

двое были госпитализированы в хирургическое отделение.

"На месте удара продолжается спасательная операция - к ней привлечено более 30 человек и 9 единиц техники. Работают органы власти, полиция и спасатели", - рассказал Филашкин.

Обстрел Покровска и района

В ночь на 6 января российские захватчики нанесли удар по Покровску. Как рассказывал Филашкин, враг атаковал ракетами С-300. По состоянию на вечер того же дня было известно о гибели 11 человек, среди которых 5 детей.

По состоянию на 8 утра, ГСЧС рассказали, что:

в Покровске спасли одного человека и изъяли тело женщины. Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 4 человек, из них 2 детей;

в селе Ровно изъяли тело ребенка. Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 5 человек, среди которых двое детей.

Детальнее о российской атаке по населенным пунктам Донецкой области, и что известно об обстреле Покровска и района - читайте в материале РБК-Украина.