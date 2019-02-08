У Стамбулі зросло число жертв обвалу будинку

Внаслідок обвалу житлового будинку в Стамбулі загинули 11 людей

Число погибших обрушения дома в Стамбуле (Турция) возросло до одинадцати человек. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу изданию Daily Sabah.

По его словам, сечас сложно определить, сколько людей находится еще под завалами, поскольку дом состоял из восьми этажей, однако верхние три были достроены незаконно.

Во время поисковой операции среди обломков нашли тела еще нескольких погибших. Еще 13 человек уж доставлены в больницу с различными травмами.

Также министр сообщил, что спасатели в четверг, 7 февраля, нашли среди обломков живую пятилетнюю девочку. Она провела под завалами 18 часов.

Причина катастрофы устанавливается, поиски людей продолжаются.

Напомним, в Стамбуле 6 февраля обрушился жилой дом. Он был построен в 1992 году, в нем официально числилось 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Также в подвале дома располагалось ателье, в котором работали 25 человек.

РБК-Украина опубликовало видео с места происшествия, на котором видно, как здание разрушается, после чего в воздух поднимается пыль, а прохожие начинают разбегаться.