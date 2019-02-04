У Стамбулі пройшла акція в підтримку голодуючого депутата

Активісти вийшли на підтримку депутата, що виступає в захист курдів

Тысячи активистов в Стамбуле вышли в поддержку голодающего депутата Лейлы Гювен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, Лейла Гювен начала голодовку, находясь в тюрьме, и продолжила ее после освобождения. Она протестует против изоляции в заключении курдского лидера Оджалана.

Тысячи человек вышли на улицы Стамбула, чтобы поддержать выступающую в защиту курдов депутата парламента, которая уже почти три месяца держит голодовку.

Отметим, депутат от Демократической партии народов Лейла Гювен отказывается от приема пищи с 8 ноября в знак протеста против изоляции находящегося в заключении руководителя Курдской рабочей партии (КРП) Абдуллаха Оджалана.

Напомним, ранее сообщалось, что сирийские курды выступили против создания "зоны безопасности" в северной Сирии под контролем Турции.