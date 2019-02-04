У Стамбулі пройшла акція в підтримку голодуючого депутата

Фото: поліція Туреччини (Wikimedia Commons)

Активісти вийшли на підтримку депутата, що виступає в захист курдів

Тисячі активістів у Стамбулі вийшли на підтримку голодуючого депутата Лейли Гювен. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, Лейла Гювен почала голодування, перебуваючи у в'язниці, і продовжила його після звільнення. Вона протестує проти ізоляції в ув'язненні курдського лідера Оджалана.

Тисячі людей вийшли на вулиці Стамбула, щоб підтримати виступаючу в захист курдів депутатку парламенту, яка вже майже три місяці тримає голодування.

Зазначимо, депутат від Демократичної партії народів Лейла Гювен відмовляється від прийому їжі з 8 листопада на знак протесту проти ізоляції перебуваючого в ув'язненні керівника Курдської робочої партії (КРП) Абдуллаха Оджалана.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сирійські курди виступили проти створення "зони безпеки" в північній Сирії під контролем Туреччини.