У Стамбулі стався вибух на фабриці, є загиблі

Місцева влада Стамбула оголосила про загибель трьох людей внаслідок пожежі та вибуху на фабриці в районі Тузла. Спершу вони вважалися зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah .

У п'ятницю загорілася фабрика лакофарбових матеріалів в азійській частині Стамбула. Під час пожежі пролунали численні вибухи, а на місце події прибули вогнеборці та медики.

Рятувальники виявили дев'ять поранених, а пошуки ще трьох осіб почали після приборкання полум'я. Зрештою, їх знайшли мертвими. Один пожежний госпіталізований із травмами, отриманими під час гасіння. Вогнем ушкоджена сама фабрика, кілька підприємств поруч і ділянка лісу.

Наразі причини займання з'ясовують слідчі. Пожежі на фабриках стали частим явищем у Стамбулі, який є провідним промисловим центром Туреччини.