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У Стамбулі поліція застосувала сльозогінний газ на марші до Міжнародного жіночого дня

Новини » Надзвичайні події    09.03.2019 - 11:59
У Стамбулі поліція застосувала сльозогінний газ на марші до Міжнародного жіночого дня
Фото6 марш в Стамбулі (із відкритих джерел)

Активісти вимагали більших прав для жінок і засудження насильства

У Стамбулі (Туреччина) 8 березня поліція застосувала сльозогінний газ, аби розігнати кількатисячний марш до Міжнародного жіночого дня. Активісти вимагали більших прав для жінок і засудження насильства, заявили свідки подій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За інформацією Reuters, жінки зібралися ввечері 8 березня на площі Таксим.

Сотні працівників поліції блокували їм рух, аби завадити пройтися головною пішохідною вулицею.

Правоохоронці відштовхували натовп, пускали сльозогінний газ і погрожували протестуючим собаками.

Нагадаємо, вчора, 8 березня, на феміністичній акції "Марш жінок" в центрі Києва сталися сутички праворадикалів з силовиками.

На Михайлівській площі зібралося до сотні феміністок і підтримуючих їх громадян. Вони наполягають, що 8 березня - це день боротьби за права жінок. На противагу їм прийшло півтори сотні учасників правих організацій "Традиції і порядок" та "Братство".

Також РБК-Україна писало, що під час проведення в Україні заходів у період святкових та вихідних днів з 8 по 11 березня 2019 підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим несення служби.

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