Стало известно, сколько жителей Никополя выехали из города из-за обстрелов армии РФ

"Почти 70% людей из Никополя уехали. Выехали в другие общины. Обстрелы ведутся с территории Энергодара. Расстояние между Энергодаром и Никополем от 4 до 19 км", - говорится в заявлении.

По словам Лукашука, это зона поражения как из артиллерии, так и из реактивных систем залпового огня.

"Люди выезжают на ночь, а днем возвращаются и работают", - рассказал детали глава облсовета.

На 2019 год в городе проживало около 110 тысяч человек.