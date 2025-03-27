Стало известно, сколько потратили на рекламу лекарств в 2024 году

В 2024 году фармацевтические компании вложили в продвижение препаратов не менее 4 млрд гривен. Основной акцент - на телевидении и интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНН .

По данным сейлз-хауса "Ocean Media Plus", только реклама на телевидении в 2024 году стоила фармпроизводителям 3,6 млрд грн, что на 18,9% больше, чем в 2023-м. Крупнейшими рекламодателями остаются украинские бренды: "Фармак", "ПРО фарма", "Артериум" и "Дельта Медикал".

В то же время в 2025 году, по словам гендиректора сейлзхауса "Сириус медиа" Александра Жданова, доля рекламы лекарств на телевидении уже достигла рекордных 62% от всех рекламных бюджетов.

По его словам, доля рейтингов фармацевтической рекламы среди всех категорий в 2023 году составила 55%, в 2024 году снизилась до 44%, а по состоянию на 1 марта 2025 года выросла до 57%.

Кроме телевидения, фармкомпании активно инвестируют в видеорекламу на YouTube, Facebook, Instagram, таргетинг в Google Ads, рекламу в медицинских приложениях и даже в TikTok и Telegram. В 2024 году только на интернет-рекламу фармпроизводители потратили более 186 млн грн.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с марта в Украине должно произойти снижение цен на топ 100 популярных лекарственных средств украинского производства. Минздрав опубликовал уже этот список и обещает, что в ближайшее время в него войдут еще 273 медицинских препаратов.