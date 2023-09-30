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Стало известно, сколько еще установок Caesar получит Украина от Франции

Фото: Украина получит новые установки Caesar (Сухопутные войска ВСУ)
Автор: Данила Крамаренко

Украина подписала несколько контрактов с военными компании из Франции. Один из них касается дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Ouest France.

Сообщается, что в рамках соглашений холдинг KNDS поставит Украине еще 6 самоходных гаубиц Caesar. Также подписан контракт на обеспечение долгосрочной поддержки этих САУ путем предоставления запасных частей. Данное соглашение касается и запчастей на "колесные танки" AMX-10RC.

Договоренности с французской компанией CEFA предусматривают поставку 8 автомобилей-амфибий для преодоления водных препятствий. А представители компании Delair подписали контракт с Министерством обороны Украины на поставку дронов (тип не уточняется).

В то же время компании Thales и Turgis & Gaillard договорились о совместной разработке дронов с украинской стороной. Кроме того, CEFA поставит первые 8 роботов разминирования.

Что известно о Caesar

Это 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производящаяся французской фирмой Nexter. Поставляется в Украину с 2022 года, всего известно об около 20 единиц на вооружении ВСУ.

Имеет эффективную дальность огня до 42 километров. Может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, в том числе кассетные. Скорострельность - 6 снарядов в минуту. Система управления огнем FAST-Hit (автоматизированная) с привязкой к GPS.

Напомним, ранее генеральный директор Nexter Group Николя Шамусси пообещал, что Украина получит больше установок Caesar, но не уточнил количество.

Также сообщалось, что Дания передала Украине все свои Caesar.

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