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Стало известно, сколько людей погибло в Донецкой области с начала вторжения

Фото: Павел Кириленко, руководитель Донецкой ОВА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

С начала российского вторжения в Донецкой области от обстрелов погибли 1193 человека. Однако эти данные не учитывают жертвы на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"В Донецкой области с начала полномасштабного вторжения от российских обстрелов погибли более тысячи человек и две с половиной тысячи получили ранения", - говорится в заявлении.

По словам Кириленко, враг уничтожает все прифронтовые населенные пункты. С юга до полуночи постоянные обстрелы и разрушение инфраструктуры очень велико. Кириленко заявляет, что в Бахмуте более 60% инфраструктуры города уничтожены. Враг уничтожает без разбора, от оборонных построек до инфраструктуры.

Глава области сообщил, что с 24 февраля в Донецкой области погибли 1193 человека и 2583 были ранены, но данные не учитывают Мариуполь и Волноваху. В них подсчитать количество погибших можно будет только после деоккупации.

Напомним, что российские войска за прошедшие сутки несколько раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате чего погибли два человека, еще пятеро ранены.

В ночь на 11 россияне нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Николаеве. В результате чего погибли два человека, еще двое ранены.

Также ночью оккупанты обстреляли Винницкую область, попали в объект критической инфраструктуры.

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