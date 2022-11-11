Стало известно, сколько людей погибло в Донецкой области с начала вторжения

С начала российского вторжения в Донецкой области от обстрелов погибли 1193 человека. Однако эти данные не учитывают жертвы на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"В Донецкой области с начала полномасштабного вторжения от российских обстрелов погибли более тысячи человек и две с половиной тысячи получили ранения", - говорится в заявлении.

По словам Кириленко, враг уничтожает все прифронтовые населенные пункты. С юга до полуночи постоянные обстрелы и разрушение инфраструктуры очень велико. Кириленко заявляет, что в Бахмуте более 60% инфраструктуры города уничтожены. Враг уничтожает без разбора, от оборонных построек до инфраструктуры.

Глава области сообщил, что с 24 февраля в Донецкой области погибли 1193 человека и 2583 были ранены, но данные не учитывают Мариуполь и Волноваху. В них подсчитать количество погибших можно будет только после деоккупации.