Стало известно, сколько госбюджет потеряет из-за теневого рынка электронных сигарет в 2025 году

Украина, Среда 15 октября 2025 10:45
Стало известно, сколько госбюджет потеряет из-за теневого рынка электронных сигарет в 2025 году Фото: госбюджет потеряет 7,5 млрд грн из-за теневого рынка электронных сигарет в 2025 году (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

За последние годы количество потребителей электронных сигарет в мире удвоилось и достигло отметки более 100 млн вейперов. Похожая тенденция и в Украине, но с ощутимой разницей - этот рынок почти полностью нелегален.

Как пишет РБК-Украина, об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал профессор кафедры финансов Государственного торгово-экономического университета, эксперт Growford Institute Николай Пасечный.

Эксперт подчеркнул, что рост потребления в Украине происходит на фоне запрета производства, импорта и продажи ароматизированных электронных сигарет. По его мнению, это стало точкой бифуркации расцвета нелегального рынка.

"Эта проблема похожа для многих стран мира. Ведь в начале этот рынок государства не регулировали, а впоследствии начали вводить жесткие ограничения, которые привели к стремительному развитию нелегальной торговли", - отметил Николай Пасечный.

Сегодня, по данным Growford Institute, теневой рынок электронных сигарет в Украине составляет около 93%. Его основой является жидкость для вейпинга, которая является подакцизным товаром. 40% жидкости попадает в наше государство контрабандой, или в разных емкостях, или заправленной в девайсы. Остальные 60% составляет контрафакт, который производится в Украине, а затем активно продается или в виде самозамесов, или готовой нелегальной продукции.

"Речь идет об огромных партиях. В июле этого года Офис Генпрокурора направил в суд дело, где стоимость незаконной продукции из Китая, которая была изъята правоохранителями, оценили в 100 млн гривен", - добавил эксперт.

По подсчетам Growford Institute и кафедры финансов Государственного торгово-экономического университета, из-за теневого рынка электронных сигарет государство как минимум теряет 5 млрд гривен акцизного налога, еще 2 млрд - из-за неуплаты налога на добавленную стоимость, еще полмиллиарда на розничном акцизе недосчитываются бюджеты органов местного самоуправления, территориальных общин.

"Итак, если сложить эти цифры, то получим 7,5 миллиардов гривен, которые в 2025 году недополучают бюджеты всех уровней в Украине", - сказал Николай Пасечный.

По мнению эксперта, чтобы противостоять нелегальной торговле, нужно усиливать работу таможни, пограничной службы, Бюро экономической безопасности, Государственной налоговой службы и институтов местного самоуправления.

"По опыту развитых стран мира, ни одна задача борьбы с нелегальными рынками подакцизных товаров, не обходится без выделения дополнительного финансирования. Например, в проекте бюджета США на 2026 год впервые на борьбу с незаконными электронными сигаретами отдельной статьей выделено 200 миллионов долларов США", - подчеркнул Николай Пасечный.

Напомним, одним из главных требований Евросоюза и МВФ к Украине является снижение уровня теневой экономики. Но, как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в проекте бюджета на 2026 год финансирование Бюро экономической безопасности должно вырасти лишь на 13,5 тыс. грн, а на реформу БЭБ средств вообще не предусмотрено, как и на реформу таможни.

"Это о настоящих приоритетах Правительства по бизнес климату, а не то, что вы видите на цветных презентациях на бесконечных конференциях", - подытожил нардеп.

