ua ru
Вс, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно, что один из лауреатов Шевченковской премии в 2021 году издавался в России

Новина українською →
Воскресенье 12 марта 2023 19:02
Стало известно, что один из лауреатов Шевченковской премии в 2021 году издавался в России Фото: Михаил Назаренко (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Один из лауреатов Шевченковской премии Михаил Назаренко еще в 2021 году приобщился к переводу книг на русский и издавал свои произведения в Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грунт.

В частности, речь идет о переводе на русскую книгу Джона Краули "Маленький, большой или Парламент фейры", изданной в 2021 году российским издательством "Иностранка".

Стало известно, что один из лауреатов Шевченковской премии в 2021 году издавался в России

Назаренко - литературовед, критик и писатель. Окончил филологический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "русская литература". В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию "Мифопоэтика Салтыкова-Щедрина".

Доцент кафедры русской филологии Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко. Вместе с Татьяной Кохановской вел в журнале "Новый мир" колонку "Украинский вектор" (2011-2012), посвященную современной украинской литературе в историко-культурном контексте.

Известен как редактор и комментатор переводов произведений Билла Уиллингема, Нила Геймана, Артура Конан Дойла, Сюзанны Кларк, Джона Краули, Алана Мура и Терри Пратчетта.

Напомним, комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил лауреатов за 2023 год. Среди них - Михаил Назаренко, литературовед - за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
"Слава Украине!". СБУ окончательно установила имя расстрелянного россиянами военного
"Слава Украине!". СБУ окончательно установила имя расстрелянного россиянами военного
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации