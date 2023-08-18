Стало известно, что позволит решить проблемы, возникшие при приватизации порта "Усть-Дунайск"
Нотариальное разделение имущества порта "Усть-Дунайск" в Одесской области может способствовать решению проблемы, возникших во время его приватизации, в максимально короткие сроки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на участников встречи, организованной Антимонопольным комитетом Украины с целью обсуждения спорных вопросов, возникших во время приватизации имущественного комплекса порта, сообщает ElitExpert.
Как отметил Александр Грамма руководитель ООО "ЗТК", которое является одним из трех портовых операторов, работающих на территории портового пункта "Килия" Усть-Дунайского порта, если стороны (как государственные структуры, так и частные компании, - ред. ) имеют конструктивное желание решить этот вопрос, компания предлагает простой и законный выход из ситуации: сначала разделить в натуре доли в имущественном комплексе порта, а уже после этого подписывать с покупателем акт приема-передачи.
"В таком случае все заинтересованные стороны в максимально короткие сроки нотариально урегулируют все спорные моменты, а проблема будет исчерпана навсегда. Покупатель получит именно то, за что заплатил и не прихватит чужое имущество", - подчеркнул он.
Такую позицию компании поддержали Антимонопольный комитет и Фонд госимущества Украины.
В то же время победитель аукциона по продаже порта – "Эликсир-Украина" – рассчитывает принять в пользование комплекс порта прямо сейчас, со всеми спорными моментами. И уже потом, став полноправным владельцем своей части порта, начать разбираться с имуществом "ЗТК".
"Приватизация ЕМК ГП "МТП Усть-Дунайск" прошла прозрачно и публично в соответствии с действующим законодательством Украины, вся информация об объекте приватизации была расположена на открытой электронной площадке "Прозорро продаж", - добавили в компании.
В свою очередь, проводя журналистское расследование, выяснило, что некоторые заинтересованные лица, не имеющие отношения к имущественному комплексу порта, работают на затягивание процедуры приватизации путем юридического и производственного хаоса, что также порождает новые и новые судебные дела.
Напомним, на территории портового пункта "Килия" работают три портовых оператора: ГП "МТП "Усть-Дунайск", ООО "Краншип" - группы компаний "Трансшип" и ООО "Зерновой терминал Килия" (ООО "ЗТК").
Винницкая компания "Эликсир Украина" купила порт у ФГИУ за 201 млн грн (втрое больше стартовой цены), фактически заплатив почти 250 млн грн, учитывая НДС и 3% Prozorro.
Однако из-за того, что ФГИ не провел корректное распределение имущества перед приватизацией порта, стратегические объекты портовой инфраструктуры, которые не должны были попасть на аукцион, также были включены в список приватизации, как и имущество, принадлежащее частной структуре.
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