Стало известно, что будет на месте снесенного храма возле Десятинной церкви

Самовольно возведенный храм на территории Национального музея истории Украины был демонтирован ночью 17 мая. Строение было расположено в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Это те земли, на которых возникла Русь и на которых возникли особые знаковые памятники, и вокруг которых формировалась историческая память, которая затем была записана в летописях. И поэтому музей является закономерным продолжателем и хранителем этих традиций", – сказал Федор Андрощук.

По его словам, в музее планируется продолжить археологические исследования на Старокиевской горе.

"Целью является создание новых экспозиционных объектов, которые могли бы рассказать гостям города и иностранцам об истории нашей страны", – отметил гендиректор музея.

Сбор средств на демонтаж самостроя – 772 тыс. грн – украинцы закрыли за 16 часов. Донаты сделали более 2000 человек. Подрядчик, выполнявший работы по демонтажу, решил передать эти средства на ВСУ.