Стало известно место дислокации еще одного российского самолета А-50 (спутниковые снимки)

Спутниковые снимки зафиксировали место дислокации еще одного самолета А-50, который российские войска используют для разведки в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы" .

Спутниковые снимки Planet Labs за 29 февраля свидетельствуют о том, что самолет стоит в российском Таганроге, а именно в аэропорту "Таганрог-Южный". Он расположен всего в 130 км от линии боевых действий в Донецкой области.

снимок за 29 февраля

Также самолет этого типа попадал на снимки на территории аэродрома в сентябре 2023 года и 15 февраля 2024-го.

При этом на снимке 28 февраля в аэропорту его не было, что может свидетельствовать об использовании самолета.

снимок за 28 февраля

Уничтожение российского самолета А-50

Напомним, 23 февраля над Азовским морем украинские военные сбили российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.

В разведке сообщили, что А-50У - новая модернизированная версия самолета, а его стоимость составляет около 350 млн долларов.

Президент Владимир Зеленский со своей стороны намекнул, что А-50 был сбит украинским оружием.

Самолет использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.