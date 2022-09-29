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Стало известно, куда Россия бросит мобилизованных солдат

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Москва, Четверг 29 сентября 2022 21:28
Стало известно, куда Россия бросит мобилизованных солдат Фото: стало известно, куда Россия бросит мобилизованных солдат (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Минобороны РФ заявили, что мобилизованные военные будут воевать на временно оккупированных территориях Украины, а также войдут в "подразделения резерва и усиления".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Граждане, призванные по мобилизации, начали боевое слаживание на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач. После проведения боевого слаживания, подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами, приступят к выполнению задач в составе подразделений резерва и усиления", - заявили в Министерстве обороны РФ.

Предполагается, что под подразделениями резерва и усиления подразумеваются соответственно новые соединения и пополнение действующих, которые понесли серьезные потери.

Сегодня также сообщалось, что россияне мобилизовали почти все мужское население на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Также в Генштабе ВСУ заявили, что с начала объявления мобилизации в Российской Федерации были призваны более 100 тысяч жителей. Также украинские военные уверены, что объявленная цифра в 300 тысяч - не конечная.

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