Стало известно, куда Россия бросит мобилизованных солдат
В Минобороны РФ заявили, что мобилизованные военные будут воевать на временно оккупированных территориях Украины, а также войдут в "подразделения резерва и усиления".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
"Граждане, призванные по мобилизации, начали боевое слаживание на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач. После проведения боевого слаживания, подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами, приступят к выполнению задач в составе подразделений резерва и усиления", - заявили в Министерстве обороны РФ.
Предполагается, что под подразделениями резерва и усиления подразумеваются соответственно новые соединения и пополнение действующих, которые понесли серьезные потери.
Сегодня также сообщалось, что россияне мобилизовали почти все мужское население на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
Также в Генштабе ВСУ заявили, что с начала объявления мобилизации в Российской Федерации были призваны более 100 тысяч жителей. Также украинские военные уверены, что объявленная цифра в 300 тысяч - не конечная.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.