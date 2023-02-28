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Стало известно, какой будет ситуация со светом в последний день зимы

Фото: Стало известно, какой будет ситуация со светом 28 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В последний день зимы, 28 февраля, в Украине на потребление электроэнергии ограничения не предоставляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", - отметили в компании.

Однако отметили, что в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии.

Напомним, украинцы уже две недели живут без отключения света. Сейчас ситуация в стране позволяет не выключать электроэнергию.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что энергетики смогли добиться хороших результатов со светом.

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УкрэнергоЭлектроэнергия