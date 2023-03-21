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Стало известно, когда завершится отопительный сезон в Кропивницком

Фото: стало известно, когда завершится отопительный сезон в Кропивницком (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Кропивницком планируют завершать отопительный сезон с 27 марта, если не будет резких перепадов температур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя городского головы Кропивницкого Александра Мосина "Суспільному".

Он отметил, что коммунальное предприятие "Теплоэнергетик" уже готовится к завершению отопительного сезона, которое запланировано на понедельник, 27 марта. С этого дня большинство школьников пойдут на весенние каникулы.

"По прогнозам метеорологов к концу марта уже установятся стойкие плюсы в погоде. Если резкого повышения температуры не будет, до конца недели отопление еще продлится, пока дети завершают учебный семестр, а с началом весенних каникул теплоснабжение прекратится", - рассказал Мосин.

Напомним, Днепр станет первым городом в Украине, который завершит отопительный сезон в 2023 году.

Кроме того, в Харькове хотят отключать отопление на несколько часов в день.

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КропивницкийОтопительный сезон