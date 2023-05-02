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Стало известно, когда может произойти повторный запуск ракеты Маска Starship

Фото: когда SpaceX произведет повторный запуск ракеты Starship (twitter.com/SpaceX)
Автор: Максим Шушко

Илон Маск сообщил, когда SpaceX сможет во второй раз запустить супертяжелую ракету Starship, которая должна в будущем доставить людей на Марс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Первый взлет самой мощной ракеты Starship, состоявшийся 20 апреля, нанес определенный вред стартовой площадке SpaceX в Южном Техасе. Инженеры компании пробуют оценить последствия взрыва космического корабля.

Илон Маск отметил, что результат первого испытания был ожидаемым и даже превзошел его ожидания. "Рад сообщить, что повреждение действительно достаточно незначительное, хотя понадобится шесть-восемь недель, чтобы подготовить инфраструктуру к новому запуску", - сообщил Маск.

Напомним, после начала первого запуска Starship стало известно о том, что часть двигателей Raptor, которые были установлены на ракетоносители Super Heavy – вышли из строя. Ракета начала вращаться, вследствие чего сбилась с правильного курса. Маск отмечал, что для успешного запуска ракеты может потребоваться несколько попыток.

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SpaceXИлон Маск