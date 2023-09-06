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Стало известно когда Латвия сможет получить РСЗО Himars и противокорабельные ракеты

Латвия, Среда 06 сентября 2023 05:32
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Стало известно когда Латвия сможет получить РСЗО Himars и противокорабельные ракеты Фото: министр обороны Латвии Инара Мурниеце (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Латвия может получить ракетно-артиллерийские комплексы Himars и противокорабельные ракетные комплексы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Министр обороны Инара Мурниеце отметила, что Латвия может получить данное вооружение в 2026-2027 годах, однако это зависит не только от ее страны, но и от партнера - Соединенных Штатов Америки, которые по ее словам вносят большой вклад в этот процесс.

Следует отметить, что Минобороны балтийской страны разработало три проекта ракетных систем, а именно береговой обороны, систем ПВО средней дальности и ракетной артиллерии.

Закупки вооружения Латвией и Эстонией

Латвия и Эстония совместно избрали системы ПВО средней дальности IRIS-T. Это будет самая большая военная закупка с момента восстановления независимости Латвии. Снабжение систем могут начаться в 2025 году.

Напомним, Лавтия вслед за Эстонией подала запрос правительству США на закупку мобильных реактивных систем залпового огня HIMARS еще летом 2022 года. Госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гаррисонс тогда сказал, что покупка РСЗО – совместное решение и проект всех Балтийских стран.

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