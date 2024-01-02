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Стало известно, когда в Киевской области полностью восстановят электроснабжение

Вторник 02 января 2024 18:03
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Стало известно, когда в Киевской области полностью восстановят электроснабжение Фото: стало известно, когда в Киевской области полностью восстановят электроснабжение (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киевской области уже сегодня, 2 января, вечером планируют вернуть электроснабжение для всех жителей региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Yasno Сергея Коваленко в эфире телеканала "Киев24".

Он рассказал, что сейчас некоторые населенные пункты Киевской области остаются без света в результате сегодняшнего обстрела российских оккупантов.

"В течение 17-19 часов сегодня появится свет у всех жителей Киевской области", - подчеркнул Коваленко.

Гендиректор Yasno уточнил, что так быстро восстановить электроснабжение удастся из-за работы противовоздушной обороны, поскольку последствий попаданий, которые невозможно обойти или восстановить, не было.

Коваленко отметил, что утром были повреждения линий среднего и высокого напряжений. На их восстановление нужно время, но есть возможность сделать подключение по резервным линиям.

Ракетный удар россиян

Напомним, сегодня, 2 января, ночью российские оккупанты пытались бить по Украине при помощи ракет и дронов.

Главной целью врага стал Киев и область. В сторону столицы они запустили самое большое количество ракет - около 60.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 72 ракеты, которые россияне запустили по Украине.

Более детально о последствиях можете узнать в материале РБК-Украина.

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