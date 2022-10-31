RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, когда в Киеве может появиться свет

Фото: в ДТЭК рассказали, когда появится электроэнергия в Киеве (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Ремонтные работы на поврежденных объектах критической инфраструктуры Украины продлятся от трех до шести часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

Отметим, что сегодня российские войска обстреляли объекты критической инфраструктуры в ряде областей Украины. В настоящее время происходит документация повреждений.

"Уже первые шаги делаются - включаются некоторые потребители, некоторые подстанции заживляются. Я думаю, что эта работа будет длиться следующие 3-6 часов", - сказал Сахарук.

При этом он не может назвать точное время продолжительности аварийных отключений, это зависит от характера и объемов повреждений.

Отметим, что благодаря эффективной работе сил ПВО попаданий по Киеву не зафиксировано, но утренний вражеский обстрел Киевской области повлиял на водо- и энергоснабжение столицы.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России 31 октября - читайте в подборке РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККиевВойна России против Украины