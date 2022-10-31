Стало известно, когда в Киеве может появиться свет

Отметим, что сегодня российские войска обстреляли объекты критической инфраструктуры в ряде областей Украины. В настоящее время происходит документация повреждений.

"Уже первые шаги делаются - включаются некоторые потребители, некоторые подстанции заживляются. Я думаю, что эта работа будет длиться следующие 3-6 часов", - сказал Сахарук.

При этом он не может назвать точное время продолжительности аварийных отключений, это зависит от характера и объемов повреждений.

Отметим, что благодаря эффективной работе сил ПВО попаданий по Киеву не зафиксировано, но утренний вражеский обстрел Киевской области повлиял на водо- и энергоснабжение столицы.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России 31 октября - читайте в подборке РБК-Украина.

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