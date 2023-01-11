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Стало известно, какой бизнес Ахметов продолжает строить в Украине, несмотря на войну

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Среда 11 января 2023 10:48
Стало известно, какой бизнес Ахметов продолжает строить в Украине, несмотря на войну Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Несмотря на войну бизнесмен Ринат Ахметов, в отличие от многих других, продолжает строить бизнес в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью НВ.

"В отличие от многих других топ-предпринимателей, Ахметов продолжает строить бизнес в Украине. Несмотря на войну, начал работу университет Метинвеста, который хотели построить в Мариуполе. Бизнесмен также не раз заявил, что надеется восстановить метзаводы в Мариуполе", - говорится в статье.

В частности, весной СКМ ввел в эксплуатацию грузовой терминал Мостиска на границе с Польшей, в который проинвестировано более $15 млн.

"Я думаю, мы все - и президент, и правительство, и бизнес, и каждый украинец - хотим, чтобы Украина была свободной, сильной и успешной. Считаю, что Украина должна как можно быстрее стать полноправным членом Европейского Союза. А там правила и отношения между властями и бизнесом прописаны уже десятилетиями. По этим правилам мы должны и жить, и строить страну", - отметил в комментарии бизнесмен.

Напомним, Ринат Ахметов прилетел в Киев 23 февраля на встречу с президентом и с первого дня войны находится в Украине.

Его предприятия переведены в военный режим работы, обеспечивая ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями со стали.

Также предприятия Ахметова в рамках его инициативы закупают для нужд военных дроны, тепловизоры, рации и прочее оборудование.

С начала войны Фонд Рината Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь более 4 млрд грн.

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Ринат Ахметов бизнес
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