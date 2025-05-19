Стало известно, какими будут последствия от повышения грузовых тарифов УЗ

Сейчас же бизнес категорически не воспринимает любые попытки "навесить" на себя дополнительную финансовую нагрузку - ведь она только углубит кризис в экономике.

"Учитывая повышение тарифов летом 2022 года на 70%, никакие инфляционные индексы и экономические показатели во время войны не могут быть обоснованием повышения тарифов в 2025 году", - отметили в комментарии GMK Center в ассоциации "Укрцемент".

Негативное отношение бизнеса к индексации грузовых тарифов УЗ связано с тяжелым положением в большинстве отраслей украинской экономики, которые едва выживают в условиях войны и получают от государства не помощь или по крайней мере не препятствование в хозяйственной деятельности, а перекладывание проблем одного отдельного госпредприятия на всю экономику, указывают в Центре.

"Повышение тарифа приведет к непропорциональному росту логистических затрат большинства отраслей экономики, увеличению себестоимости продукции и потере конкурентоспособности. Кроме того, рост транспортных расходов автоматически закладывается в себестоимость производства: по расчетам НАГПУ, в результате индексации тарифов УЗ себестоимость тонны руды может вырасти минимум на $2-3, а тонны угля - на $5-7 в зависимости от расстояния перевозки", - пишет издание.

Также индексация тарифов повлечет за собой сокращение объемов производства и экспорта - ведь логичной реакцией бизнеса на увеличение транспортных расходов и снижение конкурентоспособности станет сокращение объемов производства, а в отдельных случаях - даже остановка деятельности. Часть же грузовладельцев перейдет на автотранспорт, что приведет к ускорению разрушения дорог.

"Любое повышение тарифов УЗ приведет к цепному увеличению цен грузовладельцами, то есть такие действия вносят свой значительный вклад в усиление промышленной инфляции. Это также будет иметь мультипликативный эффект на смежные отрасли: проблемы в определенной отрасли экономики неизбежно негативно повлияют на работу других, даже если в них положение дел лучше. Например, проблемы в металлургии или добывающей отрасли за счет эффекта домино будут оказывать негативный эффект на логистику, энергетику, машиностроение и др.", - указывают в Центре.

Ударит повышение также по аграрному сектору, особенно - малым и средним фермерским хозяйствам.

"Это может привести к снижению урожайности, сокращению производства и экспорта, а также к общему ухудшению экономической ситуации в общинах. В связи с этим, аграрии призывают к пересмотру тарифной политики и внедрению прозрачного механизма формирования тарифов, который бы учитывал интересы всех участников рынка", - рассказали в комментарии GMK Center во Всеукраинской Аграрной Раде.