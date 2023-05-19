Стало известно, в каких операциях разведки задействованы депутаты "Восстановление Украины"

Как известно, ранее в СМИ была распространена информация, что депутат Александр Ковалев работает на ГУР МО и вошел в Координационный штаб с освобождением военнопленных. Также он был причастен к тайным переговорам о выводе военных из "Азовстали".

По словам Шевченко, он вместе с главой ГУР Кириллом Будановым организовали разговор между президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом Владимиром Зеленским в первые дни войны, благодаря чему состоялись переговоры украинской и российской делегаций.

"Россияне послали свою делегацию в Беларусь под Гомель, Зеленский сказал, что он не пошлет людей на переговоры в страну, из которой летят ракеты и заходят войска. Российская делегация уже собиралась ехать, и в тот момент мы с Будановым подключились. Я уже понимал психологию президента Зеленского, что он не будет звонить Лукашенко, потому что напали на Украину. Моя задача была сделать так, чтобы Лукашенко сам позвонил по телефону Зеленскому и дал гарантии безопасности нашей группы, что с ними ничего не случится. Только тогда они уехали", - рассказал Шевченко .

Нардеп также заявил, что для Лукашенко эта война была шоком.

"Он сказал мне, что все можно решить и нужно срочно идти на переговоры. Это было все очень сумбурно, поэтому все детали я не помню. Переговоры в Белоруссии помогли выиграть время, нам нужна была эта пауза. С первого дня войны ГУР пыталось держать северный рубеж страны, чтобы вместе с россиянами не пошли белорусские войска. Буданову скромность не позволит это сказать, но я могу заявить о том, что первый удар под Киевом на себя принял именно спецназ ГУР", - сказал нардеп.

Кроме того, нардеп сообщил, что сейчас он продолжает сотрудничать с ГУР.

"Я также постоянно посещаю парламент, не пропускаю ни одного заседания. По хейту со стороны своих коллег в первые дни войны я могу сказать, что главное - решить вопрос для безопасности нашего государства", - сказал Шевченко.