Стало известно, в каких областях украинцы наиболее активно используют жилищные сертификаты "єВідновлення"

Жители этой четверки областей приобрели новые дома на общую сумму в 1,7 млрд гривен при том, что совокупно по Украине потрачено на покупку нового жилья за счет сертификатов 2 млрд гривен.

По ее словам, сейчас статистика следующая:

121 жилищный сертификат на общую сумму в 178 млн. гривен использовали их владельцы на Харьковщине;

86 жилищных сертификатов на общую сумму в 89 млн использовали в Николаевской области;

60 сертификатов на сумму в 83 млн. использовали владельцы на новое жилье на Черниговщине.

"Бесспорный лидер - Киевщина. Она идет со значительным отрывом от других областей, поскольку здесь на новые дома украинцы обменяли 380 сертификатов єВідновлення", - пояснила Шуляк.

Парламентарий также подчеркнула, что использовать жилищный сертификат можно для обмена не только на квартиру, но и на приобретение частного дома на первичном и вторичном рынках. Впрочем, больше всего украинцы выбирают именно вторичку - на такое жилье обменяли 92% сертификатов "єВідновлення". Исправить это в ближайшем будущем позволит сочетание программ "єВосстановлення" и средств программы "єОселі". Такая возможность уже официально предусмотрена.

Нардеп напомнила - использованный сертификат означает, что его владелец подписал соглашение купли продажи жилья на первичном или вторичном рынке. Но сначала, чем это сделать, владелец сертификата "єВідновлення" должен соответствующие средства забронировать. Это значит, что человек уже определился с тем, какую квартиру или дом в скором времени приобретет.

По словам Шуляка, украинцами забронированы средства по 131 сертификату на общую сумму в 282 млн. рублей.

“Напомню, прежде чем заключать сделку купли – продажи нового жилья гражданин должен аннулировать свое право собственности на жилье, которое было уничтожено врагом. Сделать это необходимо в течение 30 дней с момента бронирования средств - не раньше. Это важный технический момент. Но недавно эту процедуру мы упростили - вместо того, чтобы обращаться к БТИ владелец сертификата "єВідновлення" может обратиться к любому ЦПАУ или нотариусу, в который есть доступ к РПЗМ - нашему реестру поврежденного и уничтоженного имущества. Это позволит пройти процедуру аннулирования без очередей", - подчеркнула Шуляк.

При этом для финансирования программы "єВідновлення", по которой суммарно уже потратили более 10 млрд гривен, в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры отметили, что планируется использовать арестованные российские активы, которые на сегодня составляют около 17 млрд гривен.

"Рассчитываем, что наши международные партнеры также направят арестованные российской активы на восстановление жилья, ведь будут четко видеть, что механизм компенсации является прозрачным и эффективным", - резюмировала замглавы министерства Александра Азархина.