Стало известно, какими активами владеют попавшие в новые санкции СНБО граждане Кипра

8 октября СНБО ввел ограничительные меры против трех граждан Кипра. В Украине на них зарегистрированы компании, владеющие портом "Бориваж", Львовоблэнерго и Прикарпатьеоблэнерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение СНБО Украины и данные "Опендатабот".

Как известно, указом президента от 8 октября введено в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Среди прочих санкции введены в отношении граждан Кипра Кристины Софоклеус, Николеты Аггонас, Анны Корелиду. Следует отметить, что указанные киприоты фигурируют владельцами и директорами компаний не только в Украине, но и РФ.

К указанным лицам, в частности, применены санкции посредством блокирования активов (принадлежащих им прямо или косвенно), предотвращения выведения капиталов за пределы Украины, аннулирования или остановки лицензий и других разрешений.

В Украине киприотам принадлежат следующие бизнесы: ООО "Бориваж" - опосредованный владелец одного из крупнейших зерновых терминалов в порту "Южный", вокруг которого в последнее время идет ожесточенная борьба между Приватбанком и Геннадием Боголюбовым.

Согласно данным Опендатабот, 70% ООО "Бориваж" принадлежит иностранным компаниям "Окталенса Холдингз ЛТД", "Энстревио Инвестментс Лимитед" и "Амертана Холдингз ЛТД".

В свою очередь Кристина Софоклеус и Николет Аггонас являются директорами этих компаний, а последняя является владельцем компании "Амертана Холдингз ЛТД" и официальным бенефициарным владельцем ООО "Бориваж".

Львовоблэнерго и Прикарпатьеоблэнерго - два поставщика электроэнергии, которые обслуживают около полутора миллионов потребителей во Львовской и Ивано-Франковской областях. Согласно данным Опендатабот, бенефициаром обеих компаний является Геннадий Боголюбов, но контроль над облэнерго он осуществляет через ряд кипрских компаний, среди которых "Керелио коммершиал лимитед", "Маргароза коммершиал лимитед", "Лекс перфекта лимитед".

В свою очередь директорами и владельцами 50% акций указанных кипрских компаний являются Кристина Софоклеус, Анна и Елена Корелида. Эти компании с 2018 по 2022 годы получили от указанных облэнерго не менее 11 млн долларов дивидендов на счета кипрских банков.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что согласно данным налоговой службы РФ, компании, связанные с Боголюбовым, платили миллиарды рублей в бюджет РФ даже во время полномасшабного вторжения.