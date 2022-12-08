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Стало известно, какая российская продукция представлена в магазинах Херсона

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Четверг 08 декабря 2022 09:21
Стало известно, какая российская продукция представлена в магазинах Херсона Фото: стало известно, какая российская продукция представлена в магазинах Херсона (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

В херсонских магазинах до сих пор представлены российские товары. В частности, на полках магазинов представлены дрожжи не только национального производителя "Львовские", но и российский аналог "Воронежские". При этом производство дрожжей "Воронежские" продолжается, несмотря на войну в Украине, что подтверждает указанная на упаковке дата производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее журналистское расследование.

На упаковке датой производства отмечается 1 мая 20222 года. Соответственно завезенный товар в магазины был уже в период оккупации Херсона российскими войсками.

Сухие дрожжи "Воронежские" и "Саф-Момент" производит французская компания Lesaffre ("ЛеСаффр"). По данным Госпогранслужбы, эта продукция была представлена в продуктовых наборах мобилизованных российских военных.

Стало известно, какая российская продукция представлена в магазинах Херсона

Напомним, производитель сухих дрожжей "Саф-Момент" - французская компания Lesaffre ("ЛеСаффр") - до сих пор имеет одно работающее предприятие в Украине и четыре завода в России.

Производитель от февраля 2022 никак не комментирует войну в Украине и не дает официальных комментариев на запросы журналистов.

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