Стало известно, как Украина может компенсировать сокращение внешней финпомощи

Потребность Украины в международном финансировании на следующий год составляет 42,8 миллиарда долларов.

В то же время, запрос Белого дома в Конгресс о выделении помощи Украине в следующем финансовом году предусматривает снижением ежемесячного размера пособия с $1,1 миллиарда до $825 миллионов.

Проблемы могут возникнуть также с финансированием МВФ и Всемирного банка. ЕС в 2023 году предоставил нам 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. На 2024-й пока подтверждено всего 9 миллиардов евро.

Следовательно, для Украины не остается другого выбора, чем увеличивать внутренние поступления в бюджет, отмечает издание.

Около 150 миллиардов гривен составляют потери бюджета от "серого" импорта и контрабанды и не уплаченных акцизов и пошлин, говорится в статье. Также бюджет можно пополнить конфискацией российских активов.

Ошибочным шагом эксперты называют усиление налогового давления на легальный бизнес, которое приведет лишь к сокращению налоговых поступлений в перспективе.

К примеру, легальный игорный бизнес уже втиснулся в "потолок возможностей" по уплате налогов, когда любая новая нагрузка может стать для него критической.

"В частности, за первое полугодие операторы игорного бизнеса уплатили 2,94 млрд гривен налогов, что в 14 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года (хотя сравнивать первые недели и месяцы 2022-го, сразу после нападения агрессора, и в этом году некорректно, факт остается фактом). За третий квартал 2023 года они пополнили государственную казну на 3,7 млрд гривен. Рост по отношению к третьему кварталу 2022 года - в 22 раза", - говорится в статье.

Чтобы после уменьшения внешней финансовой помощи удержать баланс и сохранить макроэкономическую стабильность нужно нечто большее, чем банальное обложение дополнительным налогом той или иной сферы экономики, убеждены эксперты.