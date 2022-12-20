Стало известно, кто стоит за GNT Terminals, которую подозревают в хищении более 50 млн долларов

Одного из один из участников зернового коридора - компанию GNT Terminals, подозревают в хищении более 50 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Delo .

Как отмечается в статье со ссылкой на данные Центра транспортных стратегий, с 1 августа 2022 года и по сегодня из портов Одессы вышло уже 501 судно, которыми экспортировано более 12 млн тонн украинского продовольствия в страны Европы, Азии и Африки.

Значительная часть этой продукции прошла через GNT Terminals, а точнее через целую цепочку связанных компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях.

GNT Terminals, а точнее, GN Terminal Enterprises Ltd зарегистрирована на Кипре и является частью группы GNT. Этот вертикально-интегрированный комплекс включает немало юридических лиц, связанных с грузоперевозками через порт Одессы. Например, зарегистрированную в Дубае в 2014 году GNT Trade DMCC ("Джи-ен-ти Трейд при Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой бирже"). Эта компания примечательна тем, что на данный момент владеет украинской ООО "Олимпекс купе Интернешнл". Последняя появилась на украинском рынке еще в 90-е годы, а уже к началу 2010-х стала одним из основных стивидоров одесского порта, держа под своим контролем 3 и 4 причалы.

Конечными бенефициарами "Олимпекс купе Интернешнл", как и за всем холдингом GNT, являются Владимир Науменко и Сергей Гроза.

В сентябре Верховный суд вернул на повторное рассмотрение дело о присвоении 50 млн долларов. Фигурантом дела является "Олимпекс купе Интернешнл".

Речь об истории, начавшейся еще в 2018 году. Тогда ООО "Олимпекс купе Интернешнл" после продажи зерна за границу не завела деньги в Украину. Весь доход - упомянутые выше 50 млн долларов - был выведен на подконтрольные бизнесменам иностранные компании.

Налоговики через суд потребовали арестовать активы компании из-за фиктивных операций и уклонения от уплаты налогов. Однако Одесский суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Ситуация дошла до Верховного суда. Там проблему вернули дело на повторное рассмотрение в Одессу.

По предварительной оценке, только за 2016-2017 год эта организация провела экспортные операции на сумму более 4,5 млрд грн, нанеся колоссальный урон бюджету из-за неуплаты налогов (снова знакомые офшоры и фиктивные фирмы-однодневки).