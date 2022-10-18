Стало известно, кто из политиков продолжает жить на Лазурном берегу во время войны в Украине

Журналисты нашли на побережье Франции здание народного депутата от фракции "За Майбутнє" Игоря Палицы и бывшего нардепа и олигарха Виталия Хомутынника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование УП " Батальон Монако - 2 ".

Также сняты объекты недвижимости экс-нардепа Александра Третьякова и Рината Ахметова.

В то же время авторы отмечают, что, несмотря на наличие недвижимости, Ахметов не выезжал из Украины с начала войны.

Журналисты также показали яхту олигарха Игоря Коломойского и частный самолет Валерия Хорошковского.

Кроме того, в кадр попал отдых экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко с семьей.

Что известно о "батальоне Монако"

Ранее издание "Украинская правда" обнародовало журналистское расследование об украинских бизнесменах и политиках, которые во время войны уехали из страны. Военнообязанные "беженцы" обосновались в элитных курортах в Монако, Монте-Карло и Ницце. Группу беглецов назвали "батальон Монако".

Уже 17 августа сотрудники ДБР приступили к расследованию, а 19 августа обнародовали список подозреваемых, среди которых более 80 человек.

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