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Стало известно, кто возглавит новое госагентство "ПлейСити"

Вторник 08 апреля 2025 14:10
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Стало известно, кто возглавит новое госагентство "ПлейСити" Иллюстративное фото: "ПлейСити" возглавит Геннадий Новиков (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Кабмин на заседании 8 апреля назначил главой нового Государственного агентства Украины "ПлейСити" Геннадия Новикова. Ведомство будет отвечать за государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Назначен Новиков Геннадий Олегович председателем государственного агентства Украины "ПлейСити", - написал он у Мельничука.

Что известно о Новикове

Новиков до февраля 2023 года был членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а в ноябре того же года был назначен заместителем руководителя аппарата Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого.

В начале года президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9256-д, который предусматривает ликвидацию КРАИЛ.

Интереснои то, что бывшего главу КРАИЛ Ивана Рудого подозревают в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах.

По информации источников РБК-Украина, он мог поддерживать в Украине деятельность онлайн-казино Pin-Up, владельцем которого являются россияне.

Что такое "ПлейСити"

Недавно в Украине было создано Государственное агентство "ПлейСити". Оно будет отвечать за государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере.

Оно будет основным органом исполнительной власти, деятельность которого будет координироваться через вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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