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Стало известно кто возглавит Луганскую и Сумскую ОВА. Кабмин согласовал кандидатов

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Дмитрий Браславский

Кабинет министров Украины поддержал кандидатуры, предоставленные президентом Владимиром Зеленским, на должности двух руководителей областных военных администраций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Поддержаны проекты Указов президента Украины о назначении:

  • Артема Лысогора - главой Луганской областной государственной администрации;
  • Владимира Артюха - главой Сумской областной государственной администрации.

Артем Лысогор

Заместитель начальника ГУНП Житомирской области. С октября 2021 по июнь 2022 года заместитель начальника ГУНП Житомирской области Артем Лысогор был откомандирован на восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенных Сил по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции.

Владимир Артюх

Генерал-лейтенант, советник начальника Винницкой областной военной администрации. Он посвятил 37 лет Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Напомним, 24 января 2023 года, Кабинет министров согласовал увольнение руководителей ОВА. Речь идет о руководителях пяти областей, среди которых и были главы Луганской и Сумской ОВА.

Кабинет министров Украины, в пятницу, 7 апреля, поддержал назначение Руслана Кравченко главой Киевской облгосадминистрации.

Кроме этого, начало февраля 2023 года ознаменовалось масштабными обысками и увольнениями украинских чиновников в различных структурах власти. Президент Владимир Зеленский поблагодарил спецслужбы за проделанную работу.

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