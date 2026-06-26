Стало известно, где и когда состоится следующая конференция по восстановлению Украины

Следующую Конференцию по восстановлению Украины планируется провести в 2027 году в Таллинне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Эстонии.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна отметил, что восстановление Украины является "самым большим экономическим проектом" в Европе следующего десятилетия.

По его словам, он охватывает восстановление разрушенной Россией инфраструктуры, развитие институтов, а также более тесную интеграцию страны в Евросоюз.

"С 2022 года Эстония вносит свой вклад в восстановление Украины через сотни проектов. Десятки наших предприятий и организаций ежедневно способствуют восстановлению Украины и укреплению ее устойчивости", - сказал Цахкна.

Он подчеркнул, что проведение конференции в Таллине - знак приверженности Эстонии продолжению долгосрочной поддержки Украины и продвижению этого процесса на международном уровне.

Глава МИД Эстонии также рассказал, что целью Таллинна является привлечение к подготовке и организации конференции других стран Балтии и Северной Европы (формат NB8).

"Формат сотрудничества NB8 позволяет объединить знания, опыт и ресурсы нашего региона, чтобы оказать Украине еще более эффективную поддержку и вынести на обсуждение совместные инициативы, которые помогут ускорить как процесс восстановления, так и интеграцию с Европой", - заявил Цахкна.