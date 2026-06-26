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Стало известно, где и когда состоится следующая конференция по восстановлению Украины

23:00 26.06.2026 Пт
2 мин
Восстановление Украины - "наибольший экономический проект" в ЕС следующего десятилетия
aimg Валерий Ульяненко
Стало известно, где и когда состоится следующая конференция по восстановлению Украины Фото: Конференция по восстановлению Украины в Гданьске (vm.ee)
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Следующую Конференцию по восстановлению Украины планируется провести в 2027 году в Таллинне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Эстонии.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна отметил, что восстановление Украины является "самым большим экономическим проектом" в Европе следующего десятилетия.

По его словам, он охватывает восстановление разрушенной Россией инфраструктуры, развитие институтов, а также более тесную интеграцию страны в Евросоюз.

"С 2022 года Эстония вносит свой вклад в восстановление Украины через сотни проектов. Десятки наших предприятий и организаций ежедневно способствуют восстановлению Украины и укреплению ее устойчивости", - сказал Цахкна.

Он подчеркнул, что проведение конференции в Таллине - знак приверженности Эстонии продолжению долгосрочной поддержки Украины и продвижению этого процесса на международном уровне.

Глава МИД Эстонии также рассказал, что целью Таллинна является привлечение к подготовке и организации конференции других стран Балтии и Северной Европы (формат NB8).

"Формат сотрудничества NB8 позволяет объединить знания, опыт и ресурсы нашего региона, чтобы оказать Украине еще более эффективную поддержку и вынести на обсуждение совместные инициативы, которые помогут ускорить как процесс восстановления, так и интеграцию с Европой", - заявил Цахкна.

Напомним, Маргус Цахкна призвал европейские страны проявить большее "стратегическое терпение" и усилить давление на страну-агрессор, которая сталкивается с "дальнобойными санкциями" Украины.

Глава эстонского МИД подчеркнул, что Эстония не может предусмотреть, когда закончится война в Украине. В то же время, он отметил, что, учитывая масштабы потерь России, критический момент "приближается".

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