Стало известно, где будет играть Кевин Де Брюйне: звезда "Ман Сити" уже купил дом в этом городе

Что известно о переходе Де Брюйне в Серию А

Де Брюйне, без преувеличения, войдет в историю как один из величайших игроков "Сити", однако этого оказалось недостаточно, чтобы ему предложили новое соглашение.

33-летний бельгиец провел свой последний матч за манчестерский клуб в воскресенье, и теперь все больше распространяется слухов, что он присоединится к новоиспеченному чемпиону Серии А - "Наполи".

По словам президента итальянского клуба Аурелио Де Лаурентиса, Кевин уже купил дом в Неаполе, и вероятность трансфера чрезвычайно высока.

"Может ли Де Брюйне праздновать с "Наполи" завоевание титула? Вполне возможно. Он купил прекрасный дом здесь, в городе. Я сегодня утром имел звонок с ним, его женой и их девятилетним сыном - это было очень трогательно. Пока ничего не подписано", - сказал он в интервью RAI.

По данным La Gazzetta dello Sport, агенты Де Брюйне встретятся с представителями "Наполи" в среду, 28 мая, для обсуждения возможного подписания двухлетнего контракта с опцией продления еще на один год.

Также речь идет о подписном бонусе в размере 10 миллионов евро. Кевин Де Брюйне (фото: instagram.com/kevindebruyne)

Кто такой Кевин Де Брюйне

Де Брюйне считается одним из лучших полузащитников современности.

Начал профессиональную карьеру в бельгийском клубе "Генк", где выиграл чемпионат Бельгии. В 2012 году переехал в английский "Челси", но не смог закрепиться в основном составе, а потому был отдан в аренду в бременский "Вердер", где провел довольно успешный год. Затем в составе "Вольфсбурга" стал лучшим игроком Бундеслиги сезона 2014/15.

После этого перешел в "Манчестер Сити", где стал ключевым игроком команды. За 10 лет в клубе провел более 420 матчей, забил больше сотни голов. Добыл 19 трофеев, включая шесть титулов Премьер-лиги и победу в Лиге чемпионов в сезоне 2022/23.

Дважды он признавался игроком сезона Премьер-лиги, а также входил в символические сборные года по версиям UEFA и FIFPro.