Стало известно, почему "Укрнафта" втрое не выполнила план по добыче газа

В 2024 году ПАО "Укрнафта" добыла на 73 млн кубометров меньше газа, что втрое меньше ожидаемого. Также план по бурению был выполнен менее чем на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Телеграф "

Как отмечается, в бизнес-плане компании на 2024 год было заложено бурение 30 новых скважин, добыча 1,6 млн тонн нефти и 1,105 млрд кубометров газа.

По факту добыча нефти выросла лишь на 8 тысяч тонн вместо запланированных 200 тысяч тонн, а объемы газа увеличились лишь на 73 млн кубометров, что втрое меньше ожидаемого.

Также стало известно, что согласно обнародованной проверкой Государственной аудиторской службой, "Укрнафта" искусственно завышала свои показатели, присваивая газ, который принадлежал другой компании - "Моментум Энтерпрайзес (Истерн Юроп) Лимитед".

Согласно договору между этими компаниями, "Моментум" имел 50% от добычи на совместных скважинах, что составляет около 14,5 млн кубометров в месяц. Но в июне 2023 года "Укрнафта" в одностороннем порядке признала договор ничтожным и начала записывать на себя весь добытый газ.

В итоге за 2023-2024 годы компания незаконно присвоила 174 млн кубометров газа.

По данным издания, юридические последствия могут быть серьезными, поскольку "Моментум" через Высший антикоррупционный суд в Украине добился открытия НАБУ уголовного производства по фактам завладения "Укрнафтой" принадлежащим ему имуществом - скважинами и природным газом.

При этом отмечается, что несмотря на очевидные нарушения, Наблюдательный совет "Укрнафты" не высказывает претензий к руководителю компании Сергею Корецкому.

Напомним, ранее в "Укрнафте" сообщили, что увеличили добычу газа на 6,5% по газу - 1,170 млрд кубометров по сравнению с 1,097 млрд кубометров.