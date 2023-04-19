Стало известно по чьему заявлению НАБУ начало уголовное производство по "делу Сенниченко"

В самой компании предполагают, что такие действия со стороны нардепа предположительно обусловлены тем, что компанию "Укрнефтебурение", связанную с бизнесменом Игорем Коломойским, в 2020 году не допустили к сотрудничеству с "Одесским припортовым заводом" из-за неконкурентных действий.

"При предложенной компанией "Укрнефтебурение" цене в 77 долл. США за тонну карбамида и 39,5 долл. США за тонну аммиака невозможно обеспечивать безубыточную бизнес-модель (...) завышенное ценовое предложение создавало риск невыполнения давальцем собственных контрактных обязательств, следствием чего были бы регулярные остановки производственного процесса на Одесском припортовом заводе", - говорилось в сообщении ОПЗ после возбуждения дела.

В то же время, в материалах НАБУ отмечается, что попытки провести конкурс срывались руководством ФГИУ и лояльным к фонду руководством завода.

Как известно, сегодня компания "Укрнефтебурение", в интересах которой и было начато уголовное производство по "делу Сенниченко", находится под арестом и передана на баланс АРМА из-за того, что пользовалась противоправным спецразрешением на добычу нефти, газа и конденсата.

"По материалам производства, среди прочего установлено, что должностные лица ЧАО "НАК "Недра Украины", Государственной службы геологии и недр Украины, ЧАО "Девон", ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1", ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" и ООО "Ист Юроуп Петролеум" в период 2000-2023 годов, по предварительному сговору группой лиц, с целью получения неправомерной выгоды для себя или иного физического или юридического лица, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы путем заключения и исполнения договоров (...) совершили злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия", - говорится в определении Печерского районного суда города Киева.

Именно на место "Укрнефтебурения" (после исключения ее с конкурса по давальцу на ОПЗ) была выбрана компания "Агро Газ Трейдинг", которая также фигурирует в деле НАБУ.