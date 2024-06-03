Стало известно, увеличат ли количество мест на магистратуру и аспирантуру в этом году

Почему количество мест не будут увеличивать

По словам Витренко, количество мест для поступления на магистратуру и аспирантуру не будут увеличивать, потому что они лимитированы лицензионными условиями осуществления образовательной деятельности.

"На лицензионный объем влияет большое количество факторов, в том числе материально-техническая база учебных заведений, наличие педагогических, научно-педагогических работников", - подчеркнул замминистра.

При этом он добавил, что пересматривать лицензионные условия сейчас не будут, даже несмотря на огромный спрос.

"Образовательная сфера никогда не будет помогать тем людям, которые используют разные способы для того, чтобы не выполнять свои конституционные обязанности", - заявил Витренко, намекая на то, что некоторые военнообязанные мужчины поступают в вузы, чтобы получить временную отсрочку от мобилизации.

"Образование не должно быть средством уклонения от конституционного долга, поэтому в этом году будет жесткая система отбора", - добавил Витренко.

Итоги учебного года и особенности сдачи НМТ

Замминистра отметил, что учебный год формально закончится 28 июня, хотя в большинстве учебных заведений Украины уже состоялся последний звонок. По его словам, главным вызовом в этом году был вопрос безопасности школьников.

"Особенностью НМТ этого года является то, что абитуриенты будут сдавать тестирование по четырем предметам. Самым популярным предметом, который можно было выбирать, стал английский язык. На него зарегистрировались более 115 тыс. абитуриентов", - рассказал Витренко.

Напомним, что НМТ можно сдать в 57 городах в 32 странах, не считая Украины.

Также Витренко подчеркнул, что абсолютное большинство учебных заведений в следующем году планирует перейти в формат офлайн.