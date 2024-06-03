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Вступительная кампания 2024: в МОН назвали сроки подачи документов

Украина, Понедельник 03 июня 2024 17:49
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Вступительная кампания 2024: в МОН назвали сроки подачи документов Фото: в МОН назвали сроки подачи документов для поступления в ВУЗы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В этом году прием документов для поступления в украинские ВУЗы продлится с 19 по 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко во время брифинга в Media Center Ukraine - Ukrinform.

По его словам, абитуриенты уже 1 июля смогут зарегистрировать свои электронные кабинеты. Они, как и в прошлом году, являются основным инструментом поступления в высшие образования.

Прием документов начнется 19 июля и продлится до 18:00 31 июля.

"Если абитуриенты поступают на творческие специальности, то творческие конкурсы для поступления на бюджетную форму обучения будут с 3 июля по 18:00 10 июля, а на условиях контракта - с 3 июля до 18:00 25 июля", - рассказал Витренко.

Рейтинговые списки абитуриентов должны быть обнародованы не позднее 5 августа.

Зачисление на бюджетную форму обучения состоится 10 августа, а зачисление на контракт будет продлено до 31 октября 2024 года.

Завершение вступительной кампании планируется 31 октября 2024 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие документы необходимы абитуриентам для поступления в ВУЗы.

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Вступительная кампания МОН
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