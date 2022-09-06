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Стало відомо, хто займе важливі для України посади в уряді Трасс

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Лондон, Вівторок 06 вересня 2022 22:12
Стало відомо, хто займе важливі для України посади в уряді Трасс Фото: прем'єр Британії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс сформувала новий уряд країни. Зокрема, стало відомо, хто стане очільниками Міністерства оборони і Міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Офісу прем'єр-міністра Британії у Twitter.

Так, на посаду голови Міноборони був повторно призначений Бен Воллес. Зазначимо, що це відомство відповідає за питання військової допомоги для України.

Міністром закордонних справ було призначено Джеймса Клеверлі, який раніше був очільником Міністерства освіти Британії. Додамо, що МЗС опікується питаннями санкційної політики.

Нагадаємо, 6 вересня Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Британії.

До цього королева Британії Єлизавета II прийняла відставку Бориса Джонсона.

Сьогодні Трасс виголосила першу промову на посаді прем'єра, у якій згадала про війну Росії проти України.

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