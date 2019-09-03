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Посади головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу розділять

Новини » Політика    03.09.2019 - 19:45
Посади головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу розділять
Фото: Ігор Колесник (mil.gov.ua)

Оборонне відомство має здійснювати демократичний цивільний контроль над ЗСУ

Перший заступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал-полковник Ігор Колесник заявив, що Міністерство оборони України та Генеральний штаб ЗСУ до кінця 2019 року поділять повноваження, в результаті чого посади головнокомандувача і начальника Генерального штабу розділять. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Армия.Inform".

За його словами, оборонне відомство має здійснювати демократичний цивільний контроль над ЗСУ.

"За принципами НАТО оборонне відомство як орган центральної влади повинен здійснювати демократичний цивільний контроль над Збройними силами, ресурсне забезпечення армії, а також визначати оборонну політику, а Генеральний штаб - реалізовувати її", - заявив Колесник.

Крім того, Колесник зазначив, що суть реформи полягатиме в чіткому розподілі повноважень між органами військового управління, які займаються розвитком, підготовкою і забезпеченням ("генеруванням") ЗСУ, і тими, які здійснюють застосування військ.

Розмежування посад головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу відбудеться до кінця 2019 року з одночасним переходом Генштабу, штабів видів ЗСУ та оперативного рівня на J-структуру (структуру штабів армій країн НАТО). Планується, що головнокомандувач буде підкорятися міністру оборони.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 травня колишній міністр оборони України Степан Полторак представив колективу військовослужбовців нового начальника Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака.

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