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Стало відомо, хто замінить Псакі на посаді прессекретаря Білого дому

Фото: Карін Жан-П'єр призначена прессекретарем Білого дому (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар Білого дому Джен Псакі покине свій пост 13 травня. На її місце президент США Джо Байден призначив Карін Жан-П'єр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Сьогодні Байден оголосив, що Карін Жан-П'єр призначена помічником президента і прессекретарем Білого дому", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Жан-П'єр стане прессекретарем замість Джен Псакі, яка покине Білий Дім 13 травня.

Джен Псакі призначена Байденом прессекретарем Білого дому у листопаді 2020 року. До цього вона працювала політичним коментатором CNN.

Зазначимо, вперше Псакі зайняла пост прессекретаря Білого дому при президенті США Бараку Обамі - з 2009 по 2011 і з 2012 по 2016 рік.

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